Irak'a ihracatın yüzde 45'i Kuzey'e yüzde 55'i Güney'e

TİM Lojistik Konseyi Başkanı ve AKAMİB Başkanı Bülent Aymen, Habur Sınır Kapısı’nda güvenliğin sıkılaştırılması ve sevkiyatların durma noktasına gelmesini değerlendirdi. Irak’a ihracatın yaklaşık yüzde 45’inin Kuzey Irak’a, yüzde 55’inin ise Bağdat’taki Merkezi Hükümet’e bağlı ülkenin güney bölgelerine yapıldığını söyleyen Aymen, “Habur’da yaşanan acil durum, ihracatımızın tamamını olumsuz etkiler. Elbette ülkemizin çıkarları ve güvenliği her şeyin üstündedir. Ancak alternatif yollarla bulacağımız çözümler ile zararı minimize etmeliyiz” dedi.

Aymen şunları söyledi:

“Irak’ın güney bölgelerine ihraç mallarımızı ulaştırmada İran güzergahı öne çıkıyor. İran’daki Esendere, Gürbulak, Borualan kapılarımızın kapasitelerini artıracak tedbir ve girişimleri hemen hayata geçirmeliyiz. Türkiye’nin ihracatının ilk 8 ay itibariyle yüzde 5.8’i ve AKAMİB’in bünyesinde yer aldığı Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin ihracatının yüzde 12’si Irak’a gerçekleşiyor”

Akdeniz İhracatçı Birlikleri bölgesindeki illere bakıldığında Irak’a en fazla ihracatı olan Türkiye’deki ilk 10 il arasında Mersin’in 5’inci, Adana’nın 7’inci, Kayseri’nin 8’inci, Hatay’ın 10’uncu sırada yer aldığına dikkat çeken Aymen, “Ayrıca Türkiye’nin Irak’a ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen gerçekleşiyor. AKAMİB ihracatının da yüzde 31’i Irak’a yapılıyor” diye konuştu.