Irak Ordusu IŞİD'i Havice'den çıkarmaya çalışıyor

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Irak Ordusu, IŞİD'in Irak'ta elinde tuttuğu son iki bölgeden biri olan Havice'yi örgütün elinden almak için harekat başlattı.

Başbakan Haydar el İbadi, başkent Bağdat'ın 220 kilometre kuzeyindeki kasabaya saldırının şafak vaktinde başladığını belirtti.

Harekata ABD öncülüğündeki çok uluslu koalisyon da hava desteği veriyor.

IŞİD'in Irak'ta elinde tuttuğu, ülkenin batısında Suriye sınırındaki bölgeye yönelik operasyon da iki gün önce başlatılmıştı.

Irak ordusu, Rihana köyünün alındığını ve IŞİD'in Fırat Nehri Vadisi'nde elinde tuttuğu üç kasabadan biri olan Ana'nın da etrafının sarıldığnı duyurdu.

- AFP Havice'nin etrafı bir yıldan uzun süre önce sarılmış ve IŞİD'in elindeki diğer bölgelerle bağlantısı kesilmişti.

Kerkük'ün 50 kilometre batısındaki Havice, 2003'teki Amerikan işgalinden bu yana Sünni Arap isyancıların kalelerinden biri.

Kasaba 2014'te, örgüt ülkenin kuzeyini büyük ölçüde ele geçirip, "halifelik" ilan ettiğinde IŞİD'in eline geçmişti.

Ancak bölgenin etrafı bir yıldan uzun süre önce, hükümet güçleri ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'a doğru ilerlerken çevrildi ve IŞİD'e ait diğer bölgelerle bağı kesildi.

Havice'ye yönelik saldırıya Irak Ordusu, federal polis güçleri, elit Acil Müdahale Birlikleri, Sünni Arap aşiret savaşçıları ve Haşdi Şabi milisleri katılıyor ve altı ayrı açıdan ilerleniyor.

BM, Havice'de yaşayan 85 bin kadar sivilin büyük tehliek altında olduğunu ve çatışmalardan çok ağır etkilenecekleri uyarısında bulundu.

Save the Children adlı yardım kuruluşu, sivillerin arasında 30 bin çocuk da olduğunu bildirdi.

- AFP Ağustos 2016'dan bu yana Havice bölgesinden 102 bin sivil kaçtı.

Örgütün Irak Direktör Yardımcısı Aram Şakaram "Gıda, su ve ilaç bitiyor ve çok sayıda çoçuk zayıf ve yetersiz beslenmiş halde. Okullar ve hastaneler kapalı. Aileler şu anda çatışmalar yoğunlaşırken oldukları yerde kalmak ya da mayın tarlaları ve keskin nişancıların arasında 12 saat yürüyüp üzerine bir de nehri geçmek arasında korkunç bir tercihle yüz yüse kaldı" dedi.

Şakaram ayrıca, Irak Ordusu ve koalisyon güçlerine sivillerin geçişi için güvenli güzergahlar oluşturulması çağrısı yaptı.

Havice'ye yönelik operasyonla ilgili hazırlıklar Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu tartışmalarının gölgesinde kaldı.



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Oylamanın, hem Irak merkezi yönetimi hem de Kürt yönetiminin üzerinde hak iddia ettiği ve önemli ölçüde Arap ve Türkmen nüfusa da sahip Kerkük gibi yerlerde de yapılması öngörülüyor.

Irak Başbakanı Abadi referandumu "anayasaya aykırı" diye tanımlamış ve iptal edilmesini istemişti.