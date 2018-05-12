Irak'ta genel seçimler için oy kullanma süresi sona erdi.

Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin 18:00 itibariyle sona erdiği, seçim sandıklarının kapandığı belirtildi.

Reuters'in haberine göre, Kerkük'te Sünni Arap bölgesinde araç ile, parlamento seçimlerine yönelik önlem alan güvenlik güçlerine karşı bombalı saldırı gerçekleşti. İki seçmen ve bir gözlemci öldü. Saldırıyı DAEŞ üstlendi. Irak genelinde yarın yapılması planlan milletvekili seçimleri öncesi terör örgütü DEAŞ seçim merkezileri, seçmenleri ve adayları öldürmekle tehdit etmişti.

AA'ya göre, Irak genel seçimlerinde Kerkük kentinde özellikle Türkmenlerden sandığa büyük ilgi olduğu belirtildi. DAEŞ tehdidinin son bulması ve kentteki güvenliğin Bağdat’a bağlı güçlerce sağlanması Kerkük’teki seçimlere katılıma oldukça olumlu yansıdı. Türkmenler, Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Türkmeneli bayrakları taşıyarak oy kullandı.

Başkent Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde de seçime katılımın istenilen düzeyde olmadığı ifade edildi.

Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük'te ise durumun biraz daha iyi olduğu, özellikle Türkmenlerin sandıklara ilgisinin yer yer yüksek olduğu belirtildi.

Düşük katılım Başbakan Haydar el-İbadi'yi araç ve uçak seferlerine konulan yasağı kaldırmaya yöneltti. İbadi, sandıklar kapanmadan yaklaşık 5 saat önce araç dolaşımı ve uçak seferlerini serbest bıraktı.

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