Irak'tan terör örgütü DEAŞ operasyonu!

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre, Irak güçleri Suriye sınırındaki çölden terör örgütü DEAŞ militanlarını atmak için operasyon başlattı.

Operasyon komutanı Salah Karim, "Operasyonun amacı, kalan DEAŞ gruplarının çöl bölgesinde erimesini sağlamak ve gelecekteki saldırıları için bir üs olarak kullanılmasını önlemek" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçtiğimiz salı günü terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta "askeri olarak" bittiğini açıklamış,"Irak'ta DEAŞ'ı askeri olarak bitirdik ve ele geçirdiği tüm bölgelerimizi kurtardık" diyen İbadi, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı çöl alanda DEAŞ hücrelerine karşı operasyonun da yakında biteceğini söylemişti.

Irak Başbakanı İbadi, söz konusu çöl alanın DEAŞ hücrelerinden temizlenmesi halinde ülkede "tam zafer" ve DEAŞ'tan kurtuluşu "milli gün" olarak ilan edeceklerini dile getirmiş, ülkede DEAŞ'a karşı karada savaşan güçlerin sadece Iraklılardan oluştuğunu vurgulayan İbadi, "Iraklıların bu mücadelesi Suriyelilerin DEAŞ'ı yenmesinde de rol oynadı." diye konuşmuştu.