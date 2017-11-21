Son dakika... İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

İran-Irak sınırında bulunan Mehram kenti 5.3 şiddetindeki yeni depremle sarsıldı. Mehran Valiliği, depremin merkez üssünün Mehram kentinin batısında, Irak Sınırı'na 29 kilometre uzaklığında,10 kilometre derinliğinde, 5.3 gücünde olduğunu açıkladı.

İHA'nın haberine göre; 7.3 şiddetindeki depremin vurduğu bölgede yaşanan yeni deprem halkın panik halinde sokaklara çıkmasına neden oldu. Mehran Valiliği, meydana gelen depremde can kaybının söz konusu olmadığını belitti. Yetkililer halkın evlerden çıkıp, geceyi açık alanlarda geçirmesi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta İran'ı vuran 7,3 büyüklüğündeki depremde 437 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı 7 bini geçmişti.

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