SON DAKİKA İran - Irak sınırındaki depremde bilanço ağırlaşıyor: En az 530 ölü

İran- Irak sınırındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 530 olarak açıklandı. Depremde 8000'in üzerinde de yaralı olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz gün Irak'ın Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Irak'taki deprem Güneydoğu'daki illerde de hissedilmişti. Kerkük, Erbil ve Bağdat'ta da çok şiddetli hissedilen deprem, Türkiye'den de hissedilmişti.
ABD Jeolojik Araştırması (USGS), depremin merkez üssünün Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe olduğunu açıklamıştı.
Halepçe, Irak'ın kuzeyinde, İran sınırının 15 km batısında, Süleymaniye'nin 61 km güneydoğusunda, başkent Bağdat'ın 241 km kuzeydoğusunda yer alıyor.
İran Sağlık Dairesi, yaralılar için vatandaşlardan kan bağışı yapmasını istemişti.
TÜRK KIZILAYI İLK ULAŞAN YARDIM EKİBİ OLDU
Türk Kızılayı, merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi olmuştu.
Türk Kızılayı, en kısa zamanda depremzedelerin yardımına koşmak için olayın ardından bölgeye harekete ederek, yıkımın en çok meydana geldiği Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaşmıştı.
Türk Kızılayı Operasyon ve Lojistik Sorumlusu Oğuzhan Demir, ekip olarak öncelikle insanların durumunu ve hasar gören binaları tespit edeceklerini ardından teyakkuzda bekleyen ekiplerden destek isteyeceklerini söylemişti.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: TÜRKİYE DEPREMZEDE KARDEŞLERİNİN YANINDA
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır" ifadelerini kullanırken, "Allah'tan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE, YARDIM ELİNİ UZATMAYA HAZIRDIR
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 13, 2017
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"İran'ın Kirmanşah Eyaleti'nin de dün gece meydana gelen şiddetli depremden etkilendiğini üzüntüyle öğrendim. Türkiye, dost ve kardeş İran halkına, ihtiyaç duyulduğu takdirde Kızılay ve AFAD'la yardım elini uzatmaya hazırdır." ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYANIN EN ŞİDDETLİ VE YIKICI DEPREMLERİ
Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen deprem, dünya tarihinde bugüne kadarki kaydedilen en şiddetli deprem olarak biliniyor. 9,5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık bin kilometrelik bir alanda hissedildi. Depremde bin 655 kişi hayatını kaybederken binlerce insan yaralandı, milyonlarca kişi evsiz kaldı. Deprem Şili'de ise 550 milyon dolarlık hasara neden oldu. Öte yandan, ülkenin güneyinde bulunan Puyehue Yanardağı da depremden etkilenirken sarsıntı sonrası yanardağ haftalarca aktif kaldı.
EN ŞİDDETLİ DEPREM 3 DAKİKA SÜRDÜ
Alaska'da 28 Mart 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi tetikledi.
2004 YILINDA EN UZUN SÜREN DEPREM MEYDANA GELDİ
Sumatra'da 26 Aralık 2004'te meydana gelen deprem ise bugüne kadarki en uzun süren deprem olarak biliniyor. 9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü. Sarsıntı sonucunda oluşan metrelerce yüksekliğindeki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika’nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi. Öte yandan yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem, en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul ediliyor.
TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLER
Dünyanın aktif deprem kuşaklarından Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de de yıkıcı depremler yaşandı. Bunlardan en büyüğü, 26 Aralık 1939'da Erzincan'da meydana geldi. 7,8 büyüklüğündeki depremde 33 bin kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'deki bir diğer yıkıcı büyük deprem, 17 Ağustos 1999'da yaşandı. Ülkenin kuzeybatısında etkili olan 7,6 şiddetindeki deprem, özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova şehirlerinde büyük yıkımlara neden oldu.
Depremde 17 binden fazla insan hayatını kaybederken, 500 bin kişi evsiz kaldı.
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