SON DAKİKA Irak ve İran depremi için Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'taki depreme ilişkin, "Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta merkez üssü Süleymaniye olan depremin acısını yüreğinde hissederek ilk dakikadan itibaren depremzede kardeşlerinin yanında olmak için harekete geçtiğini belirtti.

"BÜTÜN TALEPLERİ İÇİN TÜRKİYE HAREKETE GEÇMİŞ..."

Türk Kızılayı'nın yardım konvoyunun yolda olduğunu bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Depremi yaşayan kardeşlerimize büyük geçmiş olsun diyor, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bilvesile Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır.

Allah'tan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Depremi yaşayan kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun."

AFAD EKİBİ ANKARA'DAN HAREKET ETTİ

Irak'taki 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla arama kurtarma ve medikal müdahale birimlerinden oluşturulan ekip, askeri kargo uçağıyla Ankara'dan bölgeye hareket etti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, 60 çadır, 320 battaniye, 2 araç ve 25 personelle deprem bölgesine hareket edeceklerini belirterek, havaalanı koşullarının uygun olması durumunda Süleymaniye Havaalanı'na inmeyi planladıklarını söyledi.

Karayoluyla da bölgeye gitmek üzere ekiplerin hareket halinde olduğunu aktaran Güllüoğlu, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kızılayı ile koordinasyon halinde olduklarını, gelen talepler doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.

İran'dan da can kaybı ve yaralı bilgilerinin ulaştığını ancak şu ana kadar kendilerine ulaşan bir yardım talebi olmadığını dile getiren Güllüoğlu, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla da İran makamlarına yardım edebileceklerini bildirdiklerini aktardı.

AFAD ekipleri tarafından tırlarla Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirilen yardım malzemeleri ile arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araçlar, Airbus A400M nakliye uçağına yüklendi.

Askeri nakliye uçağı, saat 09.25'te Irak'ın Süleymaniye kentine gitmek üzere havalandı.

AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun da arasında bulunduğu arama ve kurtarma ekibi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) bir ilk yardım ekibi de bölgeye hareket etti.

Deprem

ırak depremi

iran depremi