İranla ticarete asıl engel konsolosluk onayı

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, " İran ile zaman zaman yaşadığımız siyasi anlaşmazlıklar hemen küçük ekonomik yaptırımları beraberinde getiriyor. İran’ın bizim ihracatımızda evraklara İran Konsolosluğu’ndan onay zorunluluğu getirmesi ile bizimde ithalatımızda buna haklı olarak mütekabiliyet esasıyla karşılık vermemiz ticaretimizde önemli bir engel teşkil ediyor. Bu engelin kalkması ihracatı artırır" diye konuştu.



AKAMİB’in bünyesinde yer aldığı Akdeniz İhracatçılar Birliği ihracatçıları için kilit önem taşıyan Ortadoğu pazarını değerlendiren Aymen, lojistik avantaj nedeniyle Suriye’de hem BM’nin hem de yerli ithalatçıların en önemli tedarikçisi olduklarına dikkat çekti. Aymen, Katar’ın bölgede yaşanan siyasi kriz nedeniyle alımlarını Türkiye’ye kaydırması sayesinde bölgeden bu ülkeye yaş meyve sebze ihracatına olumlu yansımalar olduğunu ifade etti.



Türkiye’nin mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın ilk 8 ayı itibariyle 2.8 milyar dolara ulaşırken bunun 390 milyon doları AKAMİB tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’nin mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde %13’ünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, “İran ile zaman zaman yaşadığımız siyasi anlaşmazlıklar hemen küçük ekonomik yaptırımları beraberinde getiriyor” dedi.



Türkiye’nin toplam mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 7’sinin gerçekleştiği ikinci büyük pazar olan İran’ın çıkardığı ‘konsolosluk onayı’ engelinin, ihracatın artmasında önemli bir engel haline geldiğini söyleyen Aymen, "İran’ın Türkiye’nin ihracatında evraklara İran Konsolosluğu’ndan onay zorunluluğu getirdiğini bizim de ithalatımızda buna haklı olarak mütekabiliyet esasıyla karşılık vermemiz ticaretimizde önemli bir engel teşkil ediyor" diye konuştu.



"Bu engelin kalkmasıyla ihracat artar" diyen Aymen, ABD’nin İran’a yaptırımlarının önemli bir bölümünün devam ettiğini ve bu yüzden bankacılık sistemindeki sıkıntıların da giderilemediğini belirtti.



SURİYE'DE YERLİ İTHALATÇILARIN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİSİYİZ



AKAMİB’in bünyesinde yer aldığı Akdeniz İhracatçılar Birliği ihracatçıları için kilit önem taşıyan Ortadoğu pazarını değerlendiren Aymen, lojistik avantaj nedeniyle Suriye’de hem Birleşmiş Milletler’in (BM) hem de yerli ithalatçıların en önemli tedarikçisi olduklarına dikkat çekti. Aymen, "Bu ülkedeki karışıklıklar bittikten sonra ekonomik ilişkilerin gelişerek devamını arzuluyoruz" dedi.



Katar’ın bölgede yaşadığı siyasi kriz nedeniyle maruz kaldığı ambargo nedeniyle gıda alımlarını Türkiye’ye kaydırması nedeniyle ülke ihracatına olumlu etkisi oldugu gibi özellikle AKİB bölgesindeki gıda ve yaş meyve sebze ihracatına da olumlu yansımaları gerçekleştiğini belirten Aymen, "Bu süreci doğru yönetmel, ve Katar gibi önemlı bir pazarda kalıcı olmalıyız" dedi.



İHRACATTA SON 4 AYDA ÇOK DAHA ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANACAK



İhracatın seyrini de değerlendiren Aymen, şunları söyledi:



"İhracat artışındaki istikrar sevindirici, 2017’nin kalan dört ayında çok daha önemli artışlar yaşanacak. Düşük kur hammadde maliyetlerimizi düşürecektir, ancak ihracat artışımızı hem dolar hem de miktar bazında değerlendirmeliyiz."

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Bülent Aymen

iran

iran türkiye ticari ilişkileri