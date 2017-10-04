İrem Derici, Berkay’ın Harbiye konserinde sahneye çıkacak

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Prof. Dr. Şükrü Aktan: Doktorlar parametrelerine bakıp izin vermiş olabilirler. Tabii bu durumda kas gücü fonksiyonu da çok önemli. Solunum güçlüğü ve bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için 2-3 hafta daha istirahat edebilirdi.