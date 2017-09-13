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"Ankara Polatlı konserim besin zehirlenmesine dayalı böbrek iltihaplanması sonucu doktor raporu ile zorunlu olarak iptal edilmiştir. 2 gündür çektiğim ağrıyı, sızıyı size anlatamam. Hastanede yerlerde sürünüyorum. Sevenlerimden ve bütün Polatlı halkından çok çok çok özür dilerim. En yakın zamanda görüşmek dileği ile..."