İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir sevgilisi Nazlı Yanılmaz ile görüntülendi

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Rıza Esendemir yeni sevgilisi Nazlı Yanılmaz ile görüntülendi. Posta'nın haberine göre, Esendemir ile yeni sevgilisi Nazlı Yanılmaz önceki akşam Karaköy'deki bir kulüpteydi. Rıza Esendemir çıkışta “Yeniden sırılsıklam aşık oldum” dedi.