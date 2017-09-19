İrem Derici hastalığı ne? İrem Derici, Anoreksiya hastalığına mı yakalandı?

Geçtiğimiz hafta yaşadığı gıda zehirlenmesi sonrasında hastaneye kaldırılan İrem Derici yoğun bakıma alındı. Derici'nin aşırı zayıflaması ve daha önce katıldığı bir televizyonda, "anoreksiya nedir bi araştırayım dedim. Birkaç maddesi bende var" açıklamasını yapması, "İrem Derici, Anoreksiya hastalığına mı yakalandı?" sorusunu akıllara getirdi.

İrem Derici katıldığı programda şunları söylemişti:

"Hiç sağlıklı zayıflamadım. Hiç ilaç kullanmadım. 1,5 yıldır aç geziyorum ben. Baktım sonra insanlar çok üstüme geliyor, bu anoreksiya nedir bi araştırayım dedim. Birkaç maddesi bende var. Örneğin sürekli gün içerisinde kiloyu düşünmek, zayıflamasına rağmen hala tane tane seçerek yemek, yüksek kalorili besinleri elinle itmek. Diğer şeyleri bende yok. Ben kendime ilk kez 30 yaşımda aşığım."



Ağustos ayında 17 kilo verdiğini açıklayan açıklayan İrem Derici zayıflamaya devam etmişti.

ANOREKSİYA NEDİR?



Anoreksiya nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk.



Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar. Çağın hastalığı olarak adlandırılan yeme bozukluğu sendromu olan 'anoreksiya nervoza', sadece genç kızlarda değil, artık erkeklerde de görülüyor. Tedavisi zor olan vakalarda hayatî tehlike söz konusudur.

Ayrıca anoreksiya yoğun psikolojik sorun yaşayanlarda da görülebilir. Diyet yapma, kilo verme takıntısı olmayan insanlarda dahi çok problemli bir hayat yaşama evrelerinde yeme bozukluğu söz konusudur. Ailevî, okul, iş, veya duygusal konularda çöküntü yaşayanlar yemek yemeyi reddeder, zorla yediği takdirde çıkarır. Sonuç olarak kısa vadede çok kilo kaybetme söz konusudur ve bu hastalığın bütün etkilerini yaşarlar. Sorunların çözülmesiyle birlikte yeme sorunları da ortadan kalkar; ancak bu evre içerisinde ciddi ve kalıcı fizyolojik sorunlar yaşayabilirler.

Derici'nin tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran ünlü şarkıcının sağlık durumu ile ilgili olarak şunları söyledi.: “Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”



GASTROENTERİT NEDİR?



Gastroenterit kusma ve ishale neden olan yaygın bir bağırsak enfeksiyonudur. Buna bakteri, virüs veya başka organizmalar neden olur. Atakların çoğu birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. İshal ve kusma şiddetliyse, dehidrasyona uğrayabilirsiniz; bu vücudunuzda yeterince su olmadığı anlamına gelir.

DEMET AKALIN'DAN İREM DERİCİ AÇIKLAMASI: KALK ARTIK İYİ OL

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde İrem Derici ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, "Kuzu kalk artık iyi ol. Bırak şu zayıflama işini" notuyla yayınlamıştı.

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Anoreksiya

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