Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "Bir puan maçtan önce az diyebilirdik ama müsabakadan sonra baktığınız zaman 2-0, 3-1'den geri dönmek önemliydi." dedi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

Müsabakaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını ancak çok basit iki gol yiyerek 2-0 geriye düştüklerini belirten Buz, "Kolay olmayacağını tabii ki biliyorduk. Trabzonspor'a baktığınız zaman son 6 maçın 4'ünü kazanmış, formda bir takım. Tabii ki eksikleri vardı ama mevcut kadrosuna baktığınız zaman sonuçta Trabzonspor. Önemli müsabakada 2-0'dan geri gelmek kolay değil." diye konuştu.

Buz, ilk yarıda istedikleri baskıyı kuramadıklarını ancak ikinci devre oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Soyunma odasına 2-0 mağlup girdik. Baskıyı artırmamız gerekiyordu, hamlelerimizi yaptık. Musa Çağıran'ın güzel golüyle oyuna geri döndük. Fakat 3. golü yedikten sonra tekrar işimiz zorlaştı. Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya yansıttı. İnanç ve ruh hali çok önemli. Özellikle bu tür müsabakalarda geri dönmek kolay değildir. Bunu da futbolcularımız başardı. Onur'un da bir sakatlığı vardı. Baskımızı yükselttik, 4-3'ü de yakalayabilirdik. Bir puan maçtan önce az diyebilirdik ama müsabakadan sonra baktığınız zaman 2-0, 3-1'den geri dönmek önemliydi. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerbirliği müsabakasına konsantre olup o maçtan 3 puan almak istiyoruz."