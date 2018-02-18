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"Minyatürünü yapmak biraz zor oldu. İşlemeler bizi biraz zorladı. O zamanın şartlarında yapılan işlemelerin, günümüzde minyatür halinde yapılması şu anki teknoloji ile bile ne kadar zor olduğunu bize göstermiş oldu. Bu yapmış olduğumuz eserin yaklaşık olarak 3 aylık yapım süresi bulunuyor."