Sivas'ta heykeltıraş arkadaşlar; Kerim Emre Kököz, Ali Rıza Benek ve Samet Güler Sivas'ın tarihi sembollerinden biri olan ve kent meydanındaki Selçuklu eserlerinden 750 yıllık Çifte Minareli Medrese'nin kilden minyatürünü yaptı. İlhanlı Başveziri Şemsettin Mehmet Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan medresenin kilden minyatürünün yapımı tam üç ay sürdü. Bir metre 10 santimetre boyunda, 1 metre 28 santimetre eninde yapılan eserde tamamen el işçiliği kullanıldı.
Selçuklular döneminde 1271 yılında Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan eserin mimarisinden ve üzerindeki işlemelerden etkilenerek, birebir minyatürünü yapma kararı verdiklerini belirten Samet Güler, şöyle konuştu:
"Minyatürünü yapmak biraz zor oldu. İşlemeler bizi biraz zorladı. O zamanın şartlarında yapılan işlemelerin, günümüzde minyatür halinde yapılması şu anki teknoloji ile bile ne kadar zor olduğunu bize göstermiş oldu. Bu yapmış olduğumuz eserin yaklaşık olarak 3 aylık yapım süresi bulunuyor."
"YAPIM SÜRESİ BİZİM BİR HAYLİ ZORLADI"
Minyatürün yapım süresinde birçok zorluklar yaşadıklarını ve özellikle işlemelerin yapımında işlemelerin birebir yapılması gerektiğini dile getiren Güler, çifte minare maketini löyle anlattı:
Bu işlemelerin bazıları zamanla deforme olduğu için çok zorlandık. Orijinalini bulmaya çalıştık. Orijinal resimlerinden birebir işlemelerinin yapılmasına çalıştık. Üzerinde Arapça harflerin bulunduğu işlemeler, sütunlar, giriş kapısı ve minareler bizi gerçekten çok zorladı. Boyut olarak 128 santimetre en ve 110 santimetre yüksekliğe sahip.
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