İş Bankası, hayata geçirdiği “Anında Ticari Kredi” ile İşCep uygulaması ve internet şubesi aracılığıyla esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerinin ticari kredi başvurularını anlık olarak sonuçlandırdığını duyurdu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Esnafımızın vakti yok, dükkãnını, bırakıp da kolay kolay bankalara gidemiyor. Ticari hayat mesai gün ve saatleriyle de kısıtlı değil” dedi.