İş Bankası'ndan kadın girişimcilere destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde kadın liderliğindeki bioplastik, moda, artırılmış gerçeklik, geri dönüşüm, video içerik üretimi, masraf yönetimi, wellness, simültane çeviri ve bitkisel zenginleştirilmiş gıda gibi alanlarda faaliyet gösteren 10 girişim yarıştı.

Jüri üyeleri arasında Ahu Serter, Münteha Adalı, Deniz Gürkan ve Deniz Duygu’nun da yer aldığı ARPC yarı final sonuncunda Naturansa, BloominBag, Hyggefisk, Masraff, Parrotize ve Vivoo finale çıkarak yarışmaya devam edecek 6 girişim oldu.

Finale kalan girişimciler, 24-27 Mayıs'ta Bodrum'da düzenlenecek Arya Retreat'te sunumlarını gerçekleştirerek hem ödüller için yarışacak hem de ulusal ve uluslararası yatırımcı ve girişimcilerle bir araya gelme fırsatı bulacak.

Ulusal ve uluslararası pek çok konuşmacının yer alacağı etkinliğe, İş Bankası'nın Başekonomisti İzlem Erdem ile Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık da katılacak.

Erdem ve Eliaçık, etkinlikte, üreten ve ekonomiye katkı sağlayan kadın girişimciler başta olmak üzere, ekonomi ve pazarlama dünyasına ilişkin bilgiler aktaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık, yarı finalde yarışan 10 girişimcinin çok başarılı olduğunu belirterek, "Burada yarışan girişimcilerin iyi yerlere geleceklerine, ülke ekonomisine değer katacaklarına inanıyorum. Arya Retreat'e katılmayı hak eden 6 girişimciyi de kutluyor ve finalde başarılar diliyorum. İş Bankası olarak, bu organizasyonda yer almaktan ve kadın girişimcilerin başarısına yakından şahit olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.