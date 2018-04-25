İş Bankası yurtdışı ödeme alternatiflerini genişletiyor

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılından bu yana 13 farklı alternatif ödeme yöntemiyle Sanal POS üzerinden yurt dışından tahsilat yapılabilmesine olanak sağlayan banka, Brezilya’dan Elo ve Boleto, Finlandiya’dan Verkkopanki (Finnish Online Banking), Çinli dijital cüzdan WeChat Pay ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaygın olarak kullanılan SEPA Direct Debit yöntemlerini de üye iş yerlerinin kullanımına sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yüzde 29’luk pazar payı ile lider oldukları elektronik ticaret alanında, üye iş yerlerinin tek bir sanal POS entegrasyonu ile yurt dışından en fazla sayıda ödeme yöntemiyle tahsilat yapabilmesini sağladıklarını kaydetti.

Her geçen gün artan sınır dışı elektronik ticaretin, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının büyümesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Sezen, Türk işletmelerinin yurt dışı pazarlara daha kolay erişimi için ödeme sistemlerine yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Sezen, şunları kaydetti:

"Brezilyalı ve Finlandiyalı kullanıcıların online ödemelerde yoğun olarak kullandığı Elo, Boleto, Verkkopanki ödeme yöntemlerine ek olarak Çin’in dünyaca ünlü dijital cüzdan uygulaması WeChat Pay ve AB ülkelerinde yaygın kullanıma sahip SEPA Direct Debit yöntemlerini de sanal POS üye iş yerlerimizin kullanımına sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün işletmelerimiz, İş Bankası sanal POS’u üzerinden uluslararası kartlı sistemler olan Visa, Mastercard, American Express, UnionPay ve JCB dışında 18 farklı alternatif ödeme yöntemiyle de tahsilat yapabiliyorlar. Sektörün ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönemde farklı ödeme sistemlerini kullanıma sunmaya devam edeceğiz."