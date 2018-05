İş Bankası’na 1,5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

İmzalanan kredi anlaşmasında; Standard Chartered Bank ve Industrial and Commercial Bank of China koordinatör, First Abu Dhabi Bank ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisine en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ABD Doları diliminde Libor + %1,30, Euro diliminde ise Euribor + %1,20 oldu.

İş Bankası, zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 18 ülkeden 42 bankanın katılımı ile yeniledi. Bu işlemde Güney Amerika ve Güney Afrika’yı da kapsayacak şekilde farklı ülkelerden çok sayıda bankanın katılımı, kredinin büyüklüğü ve yenileme oranı, uluslararası piyasalarda bankaya ve bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti. 2018 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 371 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu koruyan İş Bankası, sağladığı bu krediyle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.