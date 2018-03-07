Anlık mesaj uygulamaları, sosyal platformlar, online oyunlar, sanal asistanlar, bulut servisleri, kritik iş uygulamaları gibi birçok servis ve platform, kurumların ve bireysel kullanıcıların vazgeçilmezleri arasında. Bu uygulamalarda yaşanacak en ufak bir kesintiye ise kimsenin tahammülü yok.

Örneğin kısa bir süre önce dünya çapında hizmet veren bir sanal asistan kesintiye uğrayarak milyonlarca insanın sorularını yanıtsız bırakmak zorunda kaldı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezlerinden Radore, sanal asistanlar, bağlantılı cihazlar, akıllı şebekeler nedeniyle iş sürekliliğinin zorunlu hale geldiği modern dünyada yedekleme ve kurtarma sistemlerinin önemini gözler önüne seriyor.

- Sistem kesintisi çok daha maliyetli

- 7/24 çalışma sistemi yaygınlaşıyor

- Makinelerin çalışmasında kesinti yaşanabilir

- Kanun ve düzenlemelere uyum sağlama gereği artıyor

- Doğal afetleri göz ardı etmeyin

Bugüne kadar sistem kesintisi nedeniyle ortaya çıkan en büyük zarar 26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Her işletme, bu boyutta kayıplar yaşamasa da sistem çalışmadığında, küçük bir işletme için ortalama 8 bin dolar, büyük bir kurumda ise ortalama 700 bin dolarlık kayıp yaşanabiliyor.

Çok sık olmadığı için gör ardı edilen doğal afetlerin bugüne kadar dünya ekonomisine zararı 2,5 trilyon doları aştı. Türkiye gibi deprem kuşağında olan bir ülkede iyi bir yedekleme ve hızlı kurtarma süresi büyük önem taşıyor.