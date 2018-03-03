İş-Yaşam

İşçiydi patron oldu, 50 kişiye iş imkanı sağlıyor

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kimi çalıştıkları işten istifa etti, kimi köyüne tekrar göç etti... Hepsi de kendine iş kurmak derdindeydi, bu kadar başarıyı kendileri bile beklemiyordu. Bir kısmı kendi sermayesi bir kısmı ise devletten aldığı hibelerle kendi işlerinin patronu oldu. İşte karşınızda 37 başarı hikayesi...

  • 1 İşçiydi patron oldu, 50 kişiye iş imkanı sağlıyor
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    Yıllarca tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra Batman'da tekstil atölyesi kuran genç girişimci Hasan Saruhanoğulları, 50 kişiye iş imkanı sağladı.

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  • 2 İşçiydi patron oldu, 50 kişiye iş imkanı sağlıyor
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    Batman'da 2007 yılında 2 atölye ile tekstil sektörüne başlayan Saruhanoğulları, işletmesini hızla büyüterek 150 tekstil atölyesine ulaştı. 

  • 3 İşçiydi patron oldu, 50 kişiye iş imkanı sağlıyor
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    İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunan Batman'da, tekstil sektörüyle işsizlik oranı da düşüyor. Batman, tekstil sektöründe devlet destekli personel istihdamı ile hızla büyürken, iş bulma umuduyla batı illerine işçi göçünün de önüne geçiliyor.

  • 4 İşçiydi patron oldu, 50 kişiye iş imkanı sağlıyor
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    Genç girişimci Saruhanoğulları, tekstil atölyesinde 50 işçiye istihdam sağlıyor. En büyük hayalinin kendi memleketinde bulunan vatandaşlara iş imkanı sağlamak olduğunu belirten Saruhanoğulları, 10 makine ile kurduğu atölyesini kısa sürede büyüterek makine sayısını 50'ye çıkarttı.

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  • 5 İşçiydi patron oldu, 50 kişiye iş imkanı sağlıyor
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    Tekstil atölyesinde çalışacak kalifiye elaman bulmakta zorluk yaşadığını belirten Saruhanoğları "Çalışma hayatıma İstanbul'da 10 yıl boyunca tekstil atölyesinde başladım. Daha sonra memleketim Batman'a dönüp tekstil atölyesi açmaya karar verdim. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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