Ayvanın faydaları nelerdir?

KÖTÜ KOLESTEROLDEN VE STRESTEN KORUR

Ayvanın C vitamini bakımından oldukça zengin olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “100 gram ayvada günlük ihtiyacın yüzde 25’ini karşılayacak kadar C vitamini bulunur. C vitamini açısından zengin meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltmaya yardımcıdır ve strese karşı koruyarak vücudumuzun zayıf düşmesini önler.