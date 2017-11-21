Ayvanın faydaları nelerdir?

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Ayrıca bu özelliği ile ayva bağışıklığı güçlendirir, mikroplar ve virüslerden koruyarak hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenir” dedi. Özdemir, ayvanın kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün ve kan basıncının dengede kalmasına destek olduğunu söyleyerek, damar tıkanıklığı, kalp krizleri gibi koroner kalp hastalıklarına karşı da koruyucu olduğunu dile getirdi.