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"21. yılımız hayırlı, uğurlu, neşeli, sevdiklerimizle olsun bir tanem. Bugün 21. yılın ilk günü, evliliğimizin ilk günü gibi devam etsin. Dürüst, sevgi dolu, değerli... Bir, iki, üç kaç 21 daha yaşarsak birlikte olalım inşallah. Senin deyiminle, "Doğmuşuz, evlenmişiz, birlikte büyümüşüz, bir bütünüz..."