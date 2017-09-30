Isıtmalı sigara için torbadan ithalat izni çıktı

Son haftaya damga vuran ve birçok vergi zammını öngören torba yasadan yeni bir sigaraya izin çıktı.

Kanunun 68’inci maddesinde sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamulleri için en az 2 milyar adet üretenlere bu ürünleri ithal etme izni verildi. Maliye Bakanılığı açıklamasında da ısıtma yöntemi ile sigara üretimine izin verildiği belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, kanunda açıkça belirtilmese de bu ürün Türkiye piyasasında şu anda el altından satılan ısıtmalı sigaradan başka bir şey değil.

Edinilen bilgilere göre ürünü Türkiye’ye ithal etmek isteyen şirketin yetkilileri Maliye ile insan sağlığına daha az zararlı olduğunu iddia ettikleri ürünün vergisinin yüzde 65.25 değil puroda olduğu gibi yüzde 40 olması için çalışma yürütüyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Yasa, Türkiye’de 2 milyar adet üretilen ürünlerle aynı markadan olan ürünlere ithal izni veriyor. Şirketin ısıtmalı sigaranın kendisini değil, piyasada aynı sigara gibi satılacak olan yoğunlaştırılmış tütün kapsüllerini aynı isimle Türkiye’de üreteceği, ancak bu tütünleri ısıtacak olan makineyi yurtdışından ithal edeceği belirtiliyor.

Hatta şirketin Maliye’ye kapsülleri Türkiye’de üretmek için yatırım sözü verdiği ifade ediliyor. Ancak asıl pahalı olan kapsüller değil, tanesi 125 ile 150 Euro arasında olan ısıtma makinesinin kendisi.

Eğer bu makine Türkiye’de üretilmez ise en büyük sıkıntı cari açığı artıracak yeni bir kalem olarak ortaya çıkması olacak. Bu ürün, yılda 2 milyon insanın talep etmesi durumunda cari açığı 250 milyon dolar yukarı çekecek.

DAHA AZ ZARARLI OLDUĞU TARTIŞMALI

Yeni düzenlemenin bir diğer olumsuz etkisi tütünün ısıtılarak içilmesi nedeniyle insan sağlığına zararlı olmayacağı imajı.

Sigara şirketleri ürünün daha az zararlı olduğunu iddia etse de henüz bunu onaylamış bir sağlık otoritesi yok. ürün sonuçta kimyasal. İngiliz araştırma kuruluşları bu ürünün ölümcül zararlarının anlaşılması için en az 10 yıl gerektiğini açıkladılar.

İlk nesil elektronik sigaraların içinde kanserojen madde olduğu da ancak bir süre sonra anlaşılmıştı. Eğer söylendiği gibi insan sağlığına zararı sigaradan daha az değilse veya daha az zararlı olsa da yine de zararlı ise henüz sigara ile tanışmamış ama dijital ürünlere adapte milyonlarca çocuk ve genç için özendirici olabilme ihtimali de oldukça yüksek.

Bu durum Türkiye’de sigara ile mücadelenin kazanımlarını tehdit edecek bir adım olarak görülebilir. daha az zararlı olduğu tartışmalı

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