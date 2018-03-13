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O maçta 2 net pozisyon kaçıran öğrencisine destek veren Terim, “Sinan’ı tenkit değil, tebrik etmeliyiz. O pozisyonlara girmesi de çok önemli” diyerek genç futbolcuyu kazanmayı ne kadar çok istediğini dile getirmişti.