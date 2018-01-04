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En büyük artımız çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi bir ekibe sahibim. Hem kendi takımımızı hem de rakipleri özel bir sistemle analiz ediyoruz. Her maça özel hazırlanıyoruz. Takımım çok iyi çalışıyor ve bunun karşılığını sahada alıyoruz.