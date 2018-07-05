Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken geçtiğimiz sezon son anda kümede kalan Konyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Trabzonspor'dan ayrılan stoper Uğur Demirok'u renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe'den Aatif için haber beklerken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan formayı kolay kolay alamayan İsmail Köybaşı için Konyaspor talip oldu. Rıza Çalımbay'ın talebi doğrultusunda İsmail Köybaşıya yönelen kulüp, oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak istiyor.