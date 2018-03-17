İspanya'da gündem: Cengiz Ünder!

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Gazetede, milli futbolcu için , "Hızlı, yetenekli, çok tehlikeli bir sol ayağı olan 20 yaşındaki Türk oyuncu Cengiz Ünder, şut atma imkanı verildiğinde ya güçlü ya da isabetli şekilde vuruyor." değerlendirmesi yapıldı. .