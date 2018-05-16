Isparta’nın Gelendost ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında Afganistanlı işçi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Gelendost ilçesi Kümeevleri Mahallesi’ndeki kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak kayması sonucu Afganistan uyruklu işçi Eghbal Akbarı boğazına kadar toprak altında kaldı. İşçi, itfaiye, jandarma ve vatandaşların çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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