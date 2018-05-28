İsrail basınından flaş Türkiye iddiası!

Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili pürüzler devam ederken, İsrail basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasından endişe eden İsrailli yetkililer, uçakların kapasitesini yükseltecek teknolojinin Türkiye'ye verilmemesi için ABD'li yetkililerle görüştü.

Gazeteye konuşan bir İsrailli yetkili, İsrail'in Ortadoğu'da F-35'lere sahip olan tek ülke olmayı istediğini söyledi. İsrailli yetkili, İsrail-ABD görüşmelerinin merkezinde F-35'lerin kapasitesini yükseltecek teknolojilerin Türkiye'ye transferinin engellenmesinin yer aldığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer ise F-35'lerin üretim sürecinde de yer alan Türkiye'ye 100 adet F-35 teslimatı yapılmasını engellemenin güç olduğunu düşünüyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde 2019 savunma bütçesini görüşen ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıda Türkiye'ye F-35 savaşa uçağı satışının da askıya alınması öngörülüyordu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, satışın askıya alınması durumunda Türkiye'nin buna karşılık vereceğine dikkat çekilmişti.

F-35'lerin ilk parti teslimatının 21 Haziran'da yapılması planlanıyor.

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