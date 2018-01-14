Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, İsrail'in, 2017 yılında Müslümanlara ve Hristiyanlara ait ibadethanelere yönelik binin üzerinde ihlalde bulunduğunu bildirdi.

AA'nın haberine göre, Edis, Ramallah'ta hükümete ait basın merkezinde yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın bir takım saldırı ve ihlallere maruz kaldığını ve bunların sayısının her ay 40'ı aştığını, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girerek Talmut okuduklarını ve Aksa'nın yıkılması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki camilerin 12, mezarlıkların ise 15 saldırıya maruz kaldığını aktaran Edis, İsrail yönetiminin, El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ezanın okunmasını 2017 yılında 645 kere engellediğini vurguladı.

İbrahim Camisi'nin sürekli saldırılara maruz kaldığını ifade eden Edis, caminin Müslümanlara kapatılarak Yahudilere açıldığını, cami girişine engeller konulduğunu, restorasyon çalışmalarına izin verilmediğini ve kameralar yerleştirildiğini dile getirdi.

Edis, İsrail'in kuzeyinde yer alan Nasıra'daki Katolik Salesian Kilisesi'nin de saldırıya uğradığını ve duvarlarına İsa peygambere hakaret içeren yazılar yazıldığını belirtti.

Özellikle Mescid-i Aksa başta olmak üzere tüm kutsal mekanlara uluslararası koruma sağlanmasını isteyen Edis, İsrail yönetimi ve Yahudi yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa yıkılarak yerine Süleyman Mabedi inşa edilmesi için çabaladıklarını kaydetti.

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