İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM), 16 bin Afrikalı sığınmacının batı ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in göçmenleri Afrika'ya sınır dışı etme planının iptal edildiği belirtildi. İsrail ve BM'nin Afrikalı 16 bin Afrikalı göçmenin batı ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. İsrail ve Birleşmiş Milletler arasında varılan anlaşmaya göre, binlerce göçmenin yeni adresi belli oldu. Rwanda ve Ugandalı göçmenler, Almanya, İtalya ve Kanada arasında paylaştırılacak.

İsrail yönetimi, ülkede yaşayan sığınmacılara gönüllü olarak ülkeyi terk etmek ve hapis cezası vermek arasında seçim yapmak zorunda bırakıyor. İsrail'de yönetimin bu kararı binlerce kişi tarafından Tel Aviv'de protesto edilmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER