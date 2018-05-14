İsrail jetlerinden Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'ye 5 ayrı hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, jetlerin Hamas kamplarını hedef aldığı belirtilirken, İsrail birliklerinin 3 ayrı noktada Hamas militanlarıyla çatışmaya girdiği ifade edildi.

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün yaşanan protestolarda Gazze'de 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte, olaylar 2014'teki savaştan bu yana Gazze'deki en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.

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