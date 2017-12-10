İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa surlarının yanında yer alan tarihi Müslüman Bab el-Rahme kabristanlığına baskın düzenleyerek iki Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.
Kudüs Müslüman Mezarlıkları Konseyi Başkanı Mustafa Ebu Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Doğa İdaresine bağlı ekiplerin Bab el-Rahme mezarlığına girerek burada bulunan ağaçları kestiğini kaydetti.
Ebu Zehra, Filistinli iki gencin ekipleri engellemeye çalıştığını ancak İsrail polisi tarafından darp edildikten sonra gözaltına alındıklarını belirtti.Mezarlıkta 400 şehit mezarının bulunduğunu vurgulayan Zehra, bu kişilerin 1967 Arap-İsrail savaşında şehit düştüğünü ve buranın mezarlık olması kararının işgalden önce dönemin Filistinli belediyesi tarafından alındığını hatırlattı.
İSRAİL POLİSİ, FİLİSTİN 1948 İSLAMİ HAREKETİ BAŞKAN YARDIMCISINI MESCİD-İ AKSA'YA SOKMADI
Öte yandan İsrail polisi, öğle namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Kemal el-Hatib'in, Harem-i Şerif'e girmesine izin vermedi.
AA muhabirine konuşan Hatib, İsrail polisinin elinde resmi bir talimat bulunmamasına rağmen Mescid-i Aksa'ya girişini engellediğini belirterek, "İsrail rejimi, kutsallarımıza ve halkımıza yönelik düşmanca uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa sadece bizimdir, kapılardaki kontroller ve güçleri bizi korkutamaz." şeklinde konuştu.
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