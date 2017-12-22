Haftasonu için kar yağışı beklentisi olan İstanbul'a ilişkin Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, İstanbul'da haftasonu kar yağış beklenmediği belirtildi. Ancak "Cumartesi akşam ve gece kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği ve yağışın Pazar sabahı kesileceği tahmin ediliyor" denildi.

Marmara Bölgesi'nin devam eden yağışlı sisteme ilave olarak öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin, yarın ise Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giren Edirne ve Tekirdağ'da yoğun kar yağışı başladı.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ ve Edirne'de kar yağışı başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı hazır bekletilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.Hava sıcaklığının beş derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?



Ankara’da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışın yarın öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği,Pazar sabahına kadar devam etmesi ve yerde kar örtüsü oluşturacağı bekleniyor. Yağışın kesilmesiyle birlikte haftanın ilk yarısında gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.



İzmir’de ise bugün ve yarın sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışın bu akşam ve gece kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kgarasında yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Giresun, Ordu ve Samsun çevrelerinde bugün ve yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun, Ordu ve Samsun çevrelerindeki yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak, zamanla akşam saatlerinden itibaren de iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, yaşanabilecek sel, ani sel, su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İKİ BÖLGE İÇİN KRİTİK UYARI

Bugün Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde, yarın (cuma) ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (22 ARALIK CUMA)

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de gece saatlerinden sonra kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Düşük görüş mesafesi, hava kalitesinde azalma, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, güneydoğusunun yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı bekleniyor.

EDIRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAG °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kütahya'nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli(21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DENIZLİ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz bölümü, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çankırı, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

MARDIN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege, akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'de fırtına; Marmara ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde batısı 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zaman zaman kıyı kesimleri güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu batıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusu 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi güneydoğudan 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi ile akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyi 3,5 ila 4,5m, Görüş: Zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı gece saatlerinde 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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