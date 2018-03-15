İstanbul'da girdikleri alışveriş merkezlerinde kadınların çanta, cüzdan ve telefonlarını çalan 1'i kadın 2 kişi yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da bazı alışveriş merkezilerinde kadınların çanta, cüzdan ve telefonlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, Şişli, Esenyurt, Eyüp ve Fatih'ta bulunan alışveriş merkezlerindeki mağazaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda 1'i kadın 2 kişinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık ve yankesicilikten emniyette kaydı bulunduğu öğrenilen 27 yaşındaki Sultan T. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 20 yaşındaki İsmail T. düzenlenen operasyonla Beyoğlu Dolapdere'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanırken, şüphelilerin girdikleri mağazalarda başkalarına ait çanta, telefon çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

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