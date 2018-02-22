İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray´da D.C. ve G.Y'nin kaçak kazı sonucu elde ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri İstanbul´da 1 milyon dolara satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin İstanbul'a geldiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe alan jandarma, aracı Çekmeköy'de durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



PAHA BİÇİLEMEDİ



Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyecek değerde eserler olduğunu, Roma ve Bizans dönemlerinin aydınlatılamayan bazı dönemlerine ışık tutacağını belirttiler.

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