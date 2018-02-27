Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da çok bulutlu ve yağmurlu havanın zaman zaman kentte karla karışık yağmura dönüştüğünü söyledi.

Kocaman, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha çok Avrupa Yakası'nda görülen kar yağışı akşam kesilecek. Hava sıcaklığı yarın artarak 6-7 dereceye kadar çıkacak. Yarın sabah kentte yağmur görülüyor. Yağmurun gün boyu etkili ve kuvvetli olması bekleniyor. Yarın akşam saatlerinden itibaren de havanın birden soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sıcaklığın eksi 2'ye kadar düşmesi bekleniyor. Perşembe sabahı bu sistem İstanbul'u terk ederek doğuya kayacak."

Kocaman, perşembe günü sıcaklığın 2 derece civarında olacağının tahmin edildiğini belirterek, perşembe ve cuma sabah saatleri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Kocaman ayrıca hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini kaydetti.

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