İstanbul'da kargo şirketlerine kaçakçılık operasyonu

İstanbul'da 3 ayrı ilçede bulunan 10 kargo şirketi şubesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gitar ve çay kutuları içerisine gizlenerek gönderilmek istenen 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılık çetelerinin, kargo şirketlerini kullanarak kaçak sigara sevkiyatları yaptığını tespit etti.

Fatih, Bakırköy ve Bağcılar'da tespit edilen 10 kargo şirketi şubesine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların, çay ve gitar kutularıyla gizlendikleri tespit edildi.

Kaçakçıların geliştirdiği yeni yöntem de böylece deşifre edilmiş oldu.

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