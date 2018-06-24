Türkiye sandık başında...

Zeytinburnu Abdülhak Hamit Ortaokulu'nda oy kullanma işleminin yapıldığı sırada iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Alper Ölçer hafif yaralandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Zeytinburnu Abdülhak Hamit Ortaokulu'nda sabah saat 09.30 sıralarında oy kullanma işlemi devam ederken iddiaya göre, okula oy kullanmak için gelen görme engelli bir seçmenin yerine oyu refakatçisi kullandı. Partililer arasında da engelli seçmenin raporu olup olmadığı ve refakatçinin yasal olup olmadığı konusunda tartışma çıktı. Bir grup, Alper Ölçer'e saldırdı. Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden engellendi. Başından aldığı darbeler sonucunda hafif yaralanan Ölçer hastaneye kaldırıldı.

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