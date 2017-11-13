İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Kasım İSKİ duyurdu!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Buna göre, 13 Kasım 2017 tarihinde İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK? (13 KASIM)

İSKİ, internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün uygulanacak olan su kesinti listesini paylaştı. Paylaşılan su kesintisi listesine göre, bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında kesinti uygulanacak.

İşte planlı su kesintisi uygulanacak olan ilçeler;

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 12:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 15:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 15:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 12:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 15:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 11:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 14:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Feneryolu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 12:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Eğitim Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 13:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 15:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah,Merkez Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 15:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 11:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 15:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kalem Mah,Geredeli Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 13.11.2017 - 13:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbulda sular ne zaman gelecek?

13 kasım