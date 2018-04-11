TÜRK Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü Taksim’de düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, polis okulu müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ile polis meslek yüksekokulu öğrencileri katıldı. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre; Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

‘SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ’

Şeref defterini imzalayan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Emniyet teşkilatımızın 173’üncü kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla ve sevinçle kutluyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Amacımız İstanbul’u dünyanın en güvenli şehri yapmak. Bu anlamda ülkelere de örnek olmak” dedi. Polis Haftası kapsamında Ataşehir’de de tören düzenlendi. Emlak Konut Ortaokulu’ndaki törene Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu’nun yanı sıra Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kaan ve Okul Müdürü Tuncay Karakaş da katıldı. Polis memurları öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra polis ekipleri gösteri yaptı.

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