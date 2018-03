İstanbul Film Festivali için 10 öneri

19 | 20

Ex Libris: New York Halk Kütüphanesi (Ex Libris: The New York Public Library)

Belgesel yönetmeni Frederick Wiseman, bulunduğu şehrin gurur kaynaklarından biri olan New York Halk Kütüphanesi’ni anlatıyor. Prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan belgesel, eleştirmenler tarafından “sabır ve metanete bir övgü” olarak nitelendi.