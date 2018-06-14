Mübarek Ramazan ayı bitip, bayrama yaklaşırken bayram namazı saatleri merak konusu durumunda. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta olacak sorusunun cevabını tüm İstanbullular aıyor.

14 Haziran Perşembe günü arefeden sonra, bu yıl 15 Haziran cuma gününe denk gelen Ramazan bayram namazı saati sorusu Diyanet'in açıklamasıyla cevap buldu. İşte İstanbul Ramazan Bayramı namazı saati...

İstanbul Ramazan Bayram namaz vakti...



Ramazan Bayram Namaz Vakti

Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 06:17 Bayram Namaz Saati 07:00

Bayram namazı nasıl kılınır?

İlk Rekat

1.Cemaat durumunda iken "Niyet ettim Allah rızası için ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama" diyerek niyet edilir.

2.İmam, "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek imam gibi ellerini göbek altında bağlar.

3.İmam ve cemaat Subhaneke'yi kendi duyacağı sessizlikte okur.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam tekrar Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

6.İmam 3. kez Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra göbek altında bağlanır.

7.İmam Fatiha ve sureyi okuduktan sonra normal olarak secdeye gidilerek rekat bitirilir, 2. rekata kalkılır.

İkinci Rekat

1.Eller bağlandıktan sonra imam Fatiha ve bir sure okur. Cemaat dinler.

2.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

3.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam rukuya eğilmek için "Allahu Ekber" der, cemaat de imamla birlikte rukuya eğilir.

6.Bu rekatın kalanı normal namazlardaki gibi bitirilir.



Bayram namazından sonra Hutbe olup, sünnettir. Cuma namazında ise Hutbe farz olup, cuma namazından öncedir.

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da hava durumu

İstanbul'da bayramın ilk günü yağış beklenmiyor. Cumartesi günü kısa süreli ve yerel, pazar günü ise gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının cuma günü 32 derece, cumartesi 31 derece, pazar günü 28 derece olacağı öngörülüyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinin bayram namazı saatleri İSTANBUL 6:17 ARNAVUTKÖY 6:17 AVCILAR 6:18 BAŞAKŞEHİR 6:18 BEYLİKDÜZÜ 6:19 BÜYÜKÇEKMECE 6:18 CATALCA 6:19 ÇEKMEKÖY 6:16 ESENYURT 6:18 KARTAL 6:16 KÜÇÜKÇEKMECE 6:18 MALTEPE 6:17 PENDİK 6:16 SANCAKTEPE 6:16 SİLİVRİ 6:20 SULTANBEYLİ 6:16 SULTANGAZİ 6:17 ŞİLE 6:14 TUZLA 6:16

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