Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de YHT işletmesinde bin 213 kilometrelik hat olduğunu belirterek, bu alanda çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

YHT'yi yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Arslan, "Bunu daha çok yaygınlaştırmak doğu-batı, kuzey-güney aksında hızlı tren ağını örmek için Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas demiryolu hattının tamamında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ankara-Sivas arasında yapımı devam eden YHT'yi kısa sürede hizmete sunmak istediklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı 2018 sonu 2019 başında bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bütün güzergah boyunca gerek altyapıda, gerek üstyapıda yoğun bir çalışma devam ediyor. Üst yapıyla ilgili eksik olan bir kısmı vardı onun da ihalesini yaptık sözleşmeyi imzaladık ve işe başlandı. İnşallah 2018 sonunda bitirmek yönünde bir hedefimiz ve gayretimiz var. Bakan Ahmet Arslan

YHT ile Sivas-Ankara ve Sivas-İstanbul arasındaki yolculuğun kısalacağına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Ankara-Sivas arası mevcutta yaklaşık 7-8 saat sürüyor. Kaldı ki şu anda elektrikli ve sinyalli hale getirmekten yana bir çalışmamız var. Dolayısıyla o arada tren çalışmıyor. YHT ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek. YHT, şu anda Ankara-Pendik arası çalışıyor. YHT'nin Haydarpaşa'ya kadar olan kısmı bittiğinde Sivas'tan çıkan yolcu 5 saatte Haydarpaşa'ya varacak."

ANKARA - SİVAS YHT HATTI

"Küçük Asya" olarak da bilinen Anadolu ile İpekyolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından olan ve yapımı süren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne entegre edilecek.

Mevcudu 603 kilometre olan Ankara-Sivas demiryolu yerine yapılan ve iki kent arasındaki seyahat süresini kısaltacak YHT projesiyle en fazla 250 kilometre/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli, sinyalli yeni YHT hattı yapımı hedefleniyor.

Ankara Sivas tren

İstanbul Sivas tren

ahmet arslan