İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında UBER'e erişimin engellenmesine yönelik davası sonrasındaki "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar" şeklindeki açıklaması nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, İstanbul Anadolu Yakası Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek, Platform Başkanvekili Selamettin Uçar ve taksi şoförü Ömer Faruk Gürses, ayrı ayrı dilekçe vererek suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Eyüp Aksu'nun İstanbul'daki taksicilerin üçte birini temsil ettiğini, kendilerini temsil etmediğini söyleyen ve İstanbul'da 23 taksi birliği olduğunu belirten İrfan Öztürk ile Zafer İpek, Aksu'dan açıklamaları nedeniyle şikayetçi oldu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Öztürk ve İpek, Aksu'yu, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkın kin ve düşmanlığa tahrik, adil yargılamayı etkilemeye tahrik" suçlarından savcılığa şikayet ettiklerini söyledi.

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, "İstenmeyen bir şekilde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından siz değerli basın mensuplarına, önünde bulunduğumuz adliyenin savcılarına, hükümete ve diğer kuruluşlara hiç istemediğimiz bir şekilde tehditvari konuşmalar yapılmıştır. Bizler İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Pltaformu olarak, bu konuşmayı kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Bizler gerçek beyefendi taksicileriz. İstanbul'un yükünü çeken beyefendileriz. Bu amaçla burada bizim adımıza konuşan ama bizden olmayan Eyüp Aksu hakkında suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz" dedi. Öztürk, açıklamaları sonrasında Eyüp Aksu ile görüştünüz mü?" şeklindeki soruya "Görüştük ama güzel bir şekilde görüşmedik" dedi.





"HİÇBİR GÜÇ BİZ TAKSİCİ ESNAFINI SOKAĞA DÖKEMEZ"

İstanbul Anadolu Yakası Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek taksici esnafının 15 Temmuz'da gazi ve şehitler verdiğini belirterek, "Bizi sokağa sadece devletimize milletimize karşı gelişebilecek 15 Temmuz türü kalkışmalar sokağa dökebilir. Bunun dışındaki hiçbir güç biz taksici esnafını sokağa dökemez. Biz taksici esnafının yasalara sadakatini kimsenin test etmesi haddine değildir. Taksici esnafına karşı geliştirilen her türlü olumsuz operasyonları reddediyoruz" diye konuştu. İpek, ancak sokağa sadece vatana ihanet çerçevesinde sokağa çıkacağını vurguladı.

"MAĞDUR OLDUK"

Taksi şoförü Ömer Faruk Gürses ise açıklamadan sonra ve basında çıkan açıklamalar sonrasında şoförlerin sigortalarını ödeyemediğini ve evlerine ekmek götüremediklerini belirterek, mağdur oldukları için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Selamettin Uçar ise açıklamaları kabul etmedikleri için suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

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