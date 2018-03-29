TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan uyanık sürücülerin bazıları tersten, bazıları da geri geri gelerek yan yoldan gişelere girmeye çalıştı. Birçok aracın kuralları hiçe saydığı o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Esenyurt Mevkii Akbatı gişelerinin bulunduğu yerde trafikten kaçmak isteyen uyanık sürücüler, tehlikeli bir yola başvurdu. Trafik tıkandığı için otoyolda ters istikamette giderek trafiği tehlikeye düşüren TIR, kamyon ve otomobil sürücüleri uyarı kornaları çalan diğer sürücülere aldırış etmeden ilerlemeye başladı. Trafik akışını tehlikeye sokan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri şaşkına çevirdi. TIR sürücülerinin dahi geriye doğru gitmeye çalışması trafikte tehlikeli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yan yoldan gişelere girmek için kural tanımayan sürücüler başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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