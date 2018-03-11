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Bu açıdan çok eşsiz bir sürecin söz konusu olacağını vurgulan Büyükkaytan, "Biz de operasyonel hazırlık ve taşınma anlamına gelen ORAT süreciyle bu taşınma ve hazırlık sürecini en titiz şekilde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirmek için uğraş veriyoruz. HAVAŞ, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile başladığımız eğitim süreci, diğer paydaşlarımızın da dahil olmasının ardından deneme ve test süreçlerimizle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. İGA Havalimanı İşletmesi bünyesinde görev yapan 12 uzman tarafından verilen sınıf eğitimleri haziran ayına kadar devam edecek. Atatürk Havalimanı’nda yapılan eğitimler, şu an orada çalışan, fakat 29 Ekim itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nda görev yapmaya başlayacak personelleri kapsıyor.