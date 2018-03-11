Dünya tarihinde yapılacak en büyük havalimanı taşınması için izlenen ORAT sürecinde paydaşlarla birlikte havalimanı açılışı planlanıyor. Bu eğitimlerinin ilk etabında HAVAŞ ve Çelebi Yer Hizmetleri kuruluşlarının eğitimcileri ile yöneticileri, daha sonra ise TGS Yer Hizmetleri şirketi personeli eğitim sürecine alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanının 45 kilometre uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacağına dikkati çekti.
Bu açıdan çok eşsiz bir sürecin söz konusu olacağını vurgulan Büyükkaytan, "Biz de operasyonel hazırlık ve taşınma anlamına gelen ORAT süreciyle bu taşınma ve hazırlık sürecini en titiz şekilde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirmek için uğraş veriyoruz. HAVAŞ, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile başladığımız eğitim süreci, diğer paydaşlarımızın da dahil olmasının ardından deneme ve test süreçlerimizle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. İGA Havalimanı İşletmesi bünyesinde görev yapan 12 uzman tarafından verilen sınıf eğitimleri haziran ayına kadar devam edecek. Atatürk Havalimanı’nda yapılan eğitimler, şu an orada çalışan, fakat 29 Ekim itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nda görev yapmaya başlayacak personelleri kapsıyor.
ORAT Proje Planı’na uygun olarak gerçekleşen alıştırma eğitimleri, sınıf eğitimlerinin tamamlanmasının ardından uzaktan eğitim platformunun aktif kullanılması ile desteklenecek ve saha eğitimleri ile son bulacak. Operasyonel olarak havalimanının hazır hale gelmesi için tüm sistemlerin hazır olması, testlerinin tamamlanmış ve birlikte çalışabiliyor olması gerekiyor. Bu sürecin kusursuz olması için havalimanı paydaşlarının eğitimlere eksiksiz katılımıyla uygulamaların eş zamanlı yapılması büyük önem taşıyor.
İLK RESMİ KONUĞU CUMHURBAŞKAN OLACAK
Bakan Arslan yaptığı açıklamada, İstanbul'a yapılacak yeni havalimanında yakın zamanda incelemelerde bulunduğunu anımsatarak, ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Birbirini tamamlayan ve takip eden birçok çalışmanın aynı anda yürütüldüğünü vurgulayan Arslan, havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'e yetişmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının olmadığının altını çizdi.
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