Kağıthane Çağlayan'da sokak arasındaki inşaata yanaştığı esnada damperini kaldırarak dönmeyene çalışan demir yüklü kamyonet, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil sahibi 5 dakikayla ölümden kurtulduğunu söyledi.



İHA'nın haberine göre olay, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Fırın Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TE 5763 plakalı demir yüklü kamyonetle sokak arasındaki inşaata gelen Mümin Balcı, aracın damperini kaldırdı. Damperi havada bir şekilde dönmeye çalışan Balcı'nın idaresindeki kamyonet park halinde otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonucu şan eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Mahalleli ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Kaza nedeniyle otomobilde ve kamyonette ise maddi hasar meydana geldi.





"ÖNCESİNDE ARAÇTA OLSAYDIM İÇİNDE KALIRDIM, ALLAH KORUDU"



Kazadan 5 dakikayla kurtulan park halindeki otomobilin sürücüsü Uğur Güneş, "Evdeydim, araç park halindeydi. Kamyonet demir boşaltırken aracın üzerine devrildi. 5 dakika önce fark ettim, eve çıkmıştım. Öncesinde araçta olsaydım içinde kalırdım. Allah korudu" dedi. Kamyonet şoförü Balcı ise, kamyonet devrildi demekle yetindi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.