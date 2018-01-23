İSTANBUL Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı şebekesinin gizli para transferlerinin kilit aşaması ‘havala’lara yönelik çalışma başlattı. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde, uluslararası görüşmelerin yapıldığı telefon merkezine operasyon düzenlendi. Sıradan bir telefon merkezi gibi görünen işyerinin kasasında 250 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.

HER GÖÇMENE BİR KOD

Yurtdışına kaçırılan her göçmen için kodlu evrakların düzenlendiği, Avrupa ülkelerine ulaşabilen göçmenlerin, ‘havala’ merkezini arayarak kodu söylediği ve çeteye bu şekilde para ödemesi yapıldığı tespit edildi. İşyeri sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdülmelik A. ile yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

YARIM GÜNDE ÇEYREK MİLYON

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenlerin yurtdışı transferlerinin ardından bu merkez üzerinden kodlarla ödemeler yapıldığı belirlendi. Havala merkezinin yarım günlük para hareketinin ise 250 bin lirayı aştığı öğrenildi.

ARŞİV ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, yurtdışına gönderilen göçmenlerin kodlu ve şifreli olarak kayıtlarının tutulduğu belirlendi. Son 4 yılın göçmen kaçakçılığı kaydının yapıldığı defterler incelemeye alınırken, binlerce göçmen transferinden 100 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği tespit edildi.

HAVALA: ARACILIK SİSTEMİ

Kaçakçılar ile göçmenler, Avrupa yolculuğu için bir fiyat üzerinden anlaşma yapıyor. Göçmenler, anlaşılan miktardaki parayı ‘Havala’ adı verilen aracılara teslim ediyor. Havala, her göçmen için bir kod belirliyor. Göçmen ise meşakkatli yolculuğun ardından eğer ölmemişse, istediği ülkeye varınca ya telefonla ya da yakınları aracılığıyla ‘Havala’ya kodu iletiyor. Bunun üzerine kaçakçı, ‘Havala’dan parasını teslim alıyor.

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