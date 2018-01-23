İSTANBUL Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı şebekesinin gizli para transferlerinin kilit aşaması ‘havala’lara yönelik çalışma başlattı. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde, uluslararası görüşmelerin yapıldığı telefon merkezine operasyon düzenlendi. Sıradan bir telefon merkezi gibi görünen işyerinin kasasında 250 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.
HER GÖÇMENE BİR KOD
Yurtdışına kaçırılan her göçmen için kodlu evrakların düzenlendiği, Avrupa ülkelerine ulaşabilen göçmenlerin, ‘havala’ merkezini arayarak kodu söylediği ve çeteye bu şekilde para ödemesi yapıldığı tespit edildi. İşyeri sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdülmelik A. ile yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.
YARIM GÜNDE ÇEYREK MİLYON
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenlerin yurtdışı transferlerinin ardından bu merkez üzerinden kodlarla ödemeler yapıldığı belirlendi. Havala merkezinin yarım günlük para hareketinin ise 250 bin lirayı aştığı öğrenildi.
ARŞİV ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, yurtdışına gönderilen göçmenlerin kodlu ve şifreli olarak kayıtlarının tutulduğu belirlendi. Son 4 yılın göçmen kaçakçılığı kaydının yapıldığı defterler incelemeye alınırken, binlerce göçmen transferinden 100 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği tespit edildi.
HAVALA: ARACILIK SİSTEMİ
Kaçakçılar ile göçmenler, Avrupa yolculuğu için bir fiyat üzerinden anlaşma yapıyor. Göçmenler, anlaşılan miktardaki parayı ‘Havala’ adı verilen aracılara teslim ediyor. Havala, her göçmen için bir kod belirliyor. Göçmen ise meşakkatli yolculuğun ardından eğer ölmemişse, istediği ülkeye varınca ya telefonla ya da yakınları aracılığıyla ‘Havala’ya kodu iletiyor. Bunun üzerine kaçakçı, ‘Havala’dan parasını teslim alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.