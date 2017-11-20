İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esma'dan şok hamle!

Cuma akşamı 25. bölümüyle ekrana gelen İstanbullu Gelin, yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan 25. bölümde İpek bebeğini sağlıklı bir şekilde doğurdu. Ancak doğum sonrası yaşadığı psikojik durum nedeniyle bebeğini istememeye başladı.
İpek'in bebeğini istememesiyle, Süreyya bebekle ilgilenmeye başladı. Dizinin final sahnesinde ise Esma, İpek'in bebeğini istemesi için kıskandığı Süreyya'ya bebeği götürdü. Peki İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar.
Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi, ekrana gelen 25 bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde ise yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Özellikle İpek'in Süreyya'ya tepki göstermesi ancak buna rağmen Süreyya'nın İpek'in bebeğini sahiplenmesi ve bebeğe bakması izleyicilerin beğenisini kazandı.
Dizinin 25. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de büyük bekleyiş başladı. İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanı için bekleyişte olan izleyiciler, yeni bölümde Esma'nın beklenmedik hareketinin ardından hangi gelişmelerin yaşanacağını araştırmaya başladı.
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek. Öte yandan izleyicilerin merakla beklediği İpek - Süreyya soğukluğuyla ilgili de gelişmeler takip edilecek.
Günün erken saatlerinde gelen bir haber konakta kıyamet kopmasına sebep olur. Büyük kararların eşiğindeki Dilara hiç ummadığı bir olayla karşılaşır. Süreyya içinde büyüyen korkuyla yüzleşmek ister. Bu uğurda attığı adım hiçbir şeyden haberi olmayan Faruk tarafından çok farklı anlaşılır.
Nurgül’ün ricasını kırmak istemeyen Osman’ın yemek masasında söylediği sözler herkesi şok eder. Esma’nın son hamlesi Faruk ve Süreyya’yı çok şaşırtacaktır. Ancak derinlerdeki sebep bambaşkadır.
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